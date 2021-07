Peter R. de Vries, meer dan misdaadjournalist alleen: "Ik sta voor rechtvaardigheid"

Een onvermoeibare aanjager achter vele (ook Amsterdamse) coldcase-zaken, auteur van bestseller 'De ontvoering van Alfred Heineken' en, samen met zijn zoon, ook nog spelersmakelaar. De gisteravond neergeschoten Peter R. de Vries is even veelzijdig als onverstoorbaar.

In al die jaren verschijnt hij ook talloze malen voor de camera van AT5. In 2003 vlak na de liquidatie van Cor van Hout bijvoorbeeld, met wie hij een meer dan een professionele relatie onderhield. In 2013 op het Amstelveld bij opnames voor de Hollywood-productie The Kidnapping of Freddy Heineken, als voetbalanalist bij FC Godenzonen of voor een goed gesprek aan tafel bij Theo van Gogh.