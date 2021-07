Druk in de babywinkel en bij de verloskundige: "Mensen hebben veel bij elkaar gezeten"

"In de praktijk maar vooral in de stad, merk je dat het zeker gewoon drukker is", zegt verloskundige Karlijn Janssen van het Geboortecentrum Amsterdam. Janssen durft het niet een-op-een toe te schrijven aan de lockdown-winter, maar ziet duidelijk een 'seizoenseffect'.

Ook de rompertjes zijn niet aan te slepen, vertelt Kiek Biallosterski van babywinkel Knotsknetter. "Het kan bijna niet anders he, mensen hebben veel bij elkaar gezeten en er zijn veel baby's gekomen, dus ik denk dat een plus een twee is in dit geval."

Wat de verloskundigen wel zien is dat het krap is in de Amsterdamse ziekenhuizen, zeker ook door de druk op de zorg en het personeelstekort. Ouders die kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis moeten een top 3 opgeven. "En dan is het hopen dat je daar terecht kan op een van die drie plekken. Maar het komt geregeld voor dat we ook buiten de stad moeten gaan kijken voor een plekje voor een poliklinische bevalling of een bevalling", aldus Janssen.

Maar al met al blijkt zwanger zijn in tijden van corona helemaal nog niet zo gek: "Thuiswerken is ideaal, zeker als je je niet zo lekker voelt."