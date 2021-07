Jonge vrouw seksueel misbruikt in metrostation De Pijp

Een jonge vrouw is eind april in metrostation De Pijp seksueel misbruikt door een man. Beneden in het station moet het slachtoffer onder bedreiging van geweld ongewenste seksuele handelingen uitvoeren bij de verdachte. Een intensieve zoektocht van de recherche naar de verdachte leverde tot op heden niks op. Nadat de politie beelden van de dader verspreidde, is een aantal tips binnengekomen waarin wordt aangegeven wie hij vermoedelijk is.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de verdachte op vrijdagavond 23 april rondhangt bij de ingang van metrostation De Pijp. Hij neemt een van de roltrappen naar beneden. Bij de incheckpoortjes trekt hij een toegangshek open. Hij loopt even in de richting van de metro's, maar draait zich dan om en loopt terug door het hek via de roltrap weer naar boven. ''De man blijft nog een beetje rondhangen bovenaan de roltrappen. Rond 00.00 uur komt het slachtoffer aangelopen. Ze is op weg naar huis, wil de metro pakken en stapt op de roltrap'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De man gaat voor de vrouw op de roltrap staan. Ze heeft hem een maand eerder ook al eens gezien en kort gesproken, maar kent hem verder niet. Hij lijkt boos op haar te zijn, het eerdere contact is niet naar zijn zin verlopen.

Quote "Onder dwang moet ze meelopen naar een hoek van het station" Marijke stor politie amsterdam

''Onderaan de de roltrap blokkeert de man de doorgang voor het slachtoffer, pakt haar beet en zegt dat ze mee moet lopen. Ze geeft direct aan niet mee te willen, maar onder dwang moet ze meelopen naar een hoek van het station'', zegt Stor. Onder bedreiging van geweld dwingt de verdachte de vrouw om seksuele handelingen bij hem te verrichten. Het slachtoffer raakt hevig geëmotioneerd, maar dit houdt hem niet tegen. Op een gegeven moment is de verdachte klaar met het slachtoffer en zegt tegen haar dat ze weg kan gaan. ''Wat dit slachtoffer heeft meegemaakt is traumatiserend en heeft een grote impact op haar. Wij zetten alles op alles om erachter te komen wie deze man is en hopen dat we daarbij op de hulp van de kijker kunnen rekenen. Weet u wie deze man is, laat het ons dan weten. Daarnaast komen we graag in contact met mensen die mogelijk ook zijn aangesproken door deze man in de omgeving van het metrostation'', besluit Stor.