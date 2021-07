Stad NL V Een festival met alleen maar vrouwen: "Word hier niet lastiggevallen door mannen"

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig vrouwenkroegen over in Amsterdam. Nadat de Vivelavie in 2017 haar deuren sloot, bleef alleen Café Saarein nog over. Inmiddels is daar Bar Buka aan de Albert Cuyp bijgekomen. Wel zijn er enkele vrouwenfeesten zoals Janey, Femmazing en Flirtation. Op dit laatste festival zijn alleen vrouwen welkom. Roos Gerritsen en Lisa Xiu Kok (camera) gingen samen naar het festival om erachter te komen waarom vrouwen eigenlijk behoefte hebben aan een vrouwenfeest.

Bianca Hagenbeek is de oprichtster van het evenement. "Flirtation is ontstaan toen iemand mij achttien jaar geleden bij de hand nam en zei: Bianca, je doet zoveel voor de vrouwen. Waarom organiseer je niet gewoon een heel gaaf evenement. Flirtation was geboren." Na de eerste editie in het Amsterdamse Panama werd het festival steeds groter en inmiddels wordt het georganiseerd op het strand van Bloemendaal.

Quote "Lesbische vrouwen worden over het algemeen best wel geïrriteerd door mannen. Of in ieder geval, geprovoceerd" Bezoeker Flirtation

"Als ik naar een heteroclub ga word ik altijd lastiggevallen", is de reden van één van de bezoekers om naar een festival te gaan waar mannen niet welkom zijn. Een ander beaamt dat. "Lesbische vrouwen worden over het algemeen best wel geïrriteerd door mannen. Of in ieder geval, geprovoceerd." "Anno 2021 moeten we gewoon heel open minded zijn, zo simpel is het", zegt een bezoeker. "We zijn gewoon in Nederland en in Nederland is heel veel gedoogd en geaccepteerd. Dus vrouwenliefde hoort daar zeker bij, en laten we dat ook groots vieren. Dat is simpel, toch?"