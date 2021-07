Engelsen stellen finaleplek veilig: "It's coming home!"

In restaurant 'The Lions Head' in De Pijp kwamen Engelse supporters samen om de halve finale tegen Denemarken te kijken. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, en dat werd het ook.

De Denen kwamen na een halfuur op voorsprong door een vrije trap. Na tien minuten scoorde de Denen opnieuw, maar alleen wel in eigen doel. De wedstrijd eindigde na 90 minuten in een gelijkspel, 1-1. In de verlenging wist Harry Kane te scoren en bracht hij met dat belangrijke doelpunt de winst 'mee naar huis'.

Zondag is de finale tegen Italië die, net zoals de halve finale, plaatsvindt in het Wembley stadion in Londen.