'Horeca om middernacht dicht en strengere regels voor evenementen'

Dat meldt RTL Nieuws. Rutte en De Jonge lichten hun besluit om 19.00 uur toe. Op evenementen buiten zouden maximaal 1000 mensen aanwezig mogen zijn, binnen zou het maximumaantal 500 worden.

Het aantal positieve testen zit al dagen fors in de lift. Het RIVM meldde gisteren 5475 nieuwe positieve testen, de snelste stijging in tijden. Woensdag werden 3600 besmettingen gemeld. Er zijn zorgen dat Nederland weer rood kleurt in Europa, wat invloed kan hebben op vakanties in het buitenland.

Vooruitlopend op het besluit van het kabinet besloten verschillende clubs in de stad vanwege het oplopende aantal besmettingen de deuren voorlopig gesloten te houden.