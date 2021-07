Vragen van jongeren over de coronavaccinatie: 'Heeft het invloed op mijn vruchtbaarheid?'

Amsterdammers hebben nog altijd veel vragen over de coronavaccinatie. In het AT5-programma Vaccinatie Vragen beantwoordt GGD arts Katja van Ewijk deze vragen. In deze tweede aflevering spreekt zij met Amsterdamse jongeren.

Ik heb corona gehad, moet ik me dan nog laten vaccineren? Mag ik na vaccinatie

drinken, blowen of een pilletje nemen? Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid?

Zomaar een greep uit de vragen die jonge Amsterdammers hebben over de

coronavaccinatie.

Vruchtbaarheid

Op de vraag van een jongere waarom hij zich zou moeten laten vaccineren, antwoord GGD

arts Van Ewijk dat je niet verplicht bent om je te laten inenten. “Het is vooral belangrijk dat

je een goed geinformeerde keuze maakt. Een belangrijke reden om het vaccin te halen is dat

je zo voorkomt dat anderen ziek worden. En er zijn jongeren die toch ernstig ziek worden

van Corona of langdurige klachten houden nadat ze besmet zijn.’’

Een jonge vrouw die we op het Waterlooplein spreken, vraagt zich of de vaccinatie gevolgen heeft voor haar vruchtbaarheid. “De vraag of het de vruchtbaarheid aantast, krijgen we heel vaak’’, vertelt van Ewijk.

“ Het belangrijkste is om te weten dat het je niet onvruchtbaar wordt na inenting. Een vaccin wordt in je arm gespoten als een brief voor je afweersysteem zodat je antistoffen gaat aanmaken maar een vaccin blijft niet voor altijd in je lichaam.’’