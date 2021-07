Kabinet trapt op de rem: vanaf morgen geen grootschalige festivals en horeca 's nachts dicht

Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond bekend op een persconferentie.

Toegangstesten mogen alleen nog worden gebruikt voor evenementen waarbij mensen een vaste zitplaats hebben. De testen zijn niet meer 40, maar 24 uur geldig.

Ook het aantal bezoekers bij evenementen wordt ingeperkt: voor buitenevenementen wordt dat tweederde van de totale capaciteit. Meerdaagse festivals, waarbij door bezoekers wordt overnacht, kunnen niet doorgaan.

Anderhalve meter wordt weer de norm, zegt Rutte. Dat betekent dat vanaf morgen ook in cafés en restaurants weer 1,5 meter afstand moet worden gehouden..

Besmettingen

Reden voor de verscherping is het rap toenemende aantal coronabesmettingen in de afgelopen week, vooral onder jongeren. In een week tijd verdubbelde het aantal positieve testen. Het RIVM meldde gisteren 5475 nieuwe positieve testen, de snelste stijging in tijden. Woensdag werden 3600 besmettingen gemeld. Er zijn zorgen dat Nederland weer rood kleurt in Europa, wat invloed kan hebben op vakanties in het buitenland. "We moeten de snelle verspreiding afremmen", verklaart Rutte. Die verspreiding gaat sneller dan onlangs was ingeschat, geeft hij toe.

Bij een aantal feesten in de stad ging het afgelopen week al mis. Daarop besloten een aantal uitgaansgelegenheden al uit voorzorg dit weekend te sluiten.

Vrijdag 13 augustus volgt er een nieuw besluit.