Halsema: "Peter R. de Vries, boom van een man die rechtsstaat heeft helpen veranderen"

"Naarmate het langer duurt, je hoort meer over de verdachten, we weten natuurlijk niet precies wat er aan de hand is, maar de lafheid van de daad en toch ook, deze boom van een man die dan op zo'n misselijke manier neergeschoten wordt. Nee, mijn woede wordt niet minder", vertelt Halsema in AT5's Gesprek met de Burgemeester.



Verdriet, woede en ook een beetje angst is wat de burgemeester tegenkwam in de buurt en bij de naaste collega's van De Vries op de redactievloer van RTL Boulevard . "Ik betrapte mezelf er ook op, Peter R. de Vries is eigenlijk zo'n vanzelfsprekend deel in je leven."



Halsema had in haar tijd als GroenLinks-Kamerlid nog weleens van doen met de misdaadjournalist, toen hij zich vastbeet in de Puttense moordzaak en gerechtelijke dwalingen. "Ik heb me deze week een aantal keren zitten realiseren hoe belangrijk hij eigenlijk is", zegt ze, "een soort niet-Nederlandse action journalist, die niet alleen de misdaad verslagen heeft, maar de rechtsstaat heeft helpen veranderen."