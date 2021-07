Kaarsjes aangestoken in Westerkerk voor Peter R. de Vries: "Hij is onmisbaar"

De mensen konden er vanmiddag tussen 15.00 tot 16.30 uur terecht.

Één van de bezoeksters had een persoonlijke herinnering aan De Vries: ze heeft in het verleden met hem te maken gehad. "In 2001 is de vader van mijn kind doodgeschoten in Alkmaar. In 2007 ben ik met hem in de weer geweest met Peter R. de Vries", klinkt het. "Ik hoop dat hij het overleeft, want zo'n man als Peter R. de Vries is onmisbaar. Wat hij door de jaren heen heeft gedaan voor heel veel mensen, is niet te evenaren."