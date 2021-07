Special: Na 44 jaar rijdt Jan Leffelaar zijn laatste rit op de metro

In 1977 reed hij de eerste metro naar de toen nieuwe stadswijk de Bijlmermeer. Nu gaat hij met pensioen. Jan Leffelaar, ofwel 'Mister Metro' zoals zijn collega's hem noemen. 44 jaar lang was de Amsterdamse metro zijn tweede thuis. De eerste jaren als metrobestuurder en vanaf de jaren '90 als metro-instructeur. Honderden metrobestuurders leidde hij op. "Ik ga het allemaal missen. Behalve de wekker."

Hij was niet zo'n jongen die altijd met treintjes speelde. Eigenlijk bij toeval kwam Jan Leffelaar (66) terecht op de Amsterdamse metro. "Ik solliciteerde bij de gemeente bij de Dienst Sport, maar toen vroegen ze me of de metro niet iets voor me was." Bekijk hieronder de video over de laatste rit van Jan Leffelaar.

Het bleek een gouden greep. Jan begon zijn loopbaan en reed de eerste metro van het GVB, de beroemde zilvermeeuw naar de Bijlmermeer. "Ik wist van het bestaan van de metro eigenljk niets af, maar het beviel me uitstekend. Lekker zelfstandig." Metrorellen De komst van de eerste metrolijn, de Oostlijn, ging niet bepaald onopgemerkt voorbij. In de jaren '70 heerste er enorme woningnood en voor de aanleg van het metrotracé moesten veel huizen worden gesloopt. Dat leidde tot massale protesten van bewoners, die uitmondden in de Nieuwmarktrellen en zelfs in een verijdelde bomaanslag. Leffelaar weet het zich nog goed te herinneren: "Het was best wel hectisch bovengronds. Zeker toen de metrolijn verder werd doorgetrokken van het Weesperplein naar het Centraal Station. De mensen die er nu wonen, waren vroeger misschien de relschoppers maar die hebben nu waarschijnlijk het mooiste huizen op de Nieuwmarkt."

Rellen in de Nieuwmarktbuurt in de jaren '70 tegen de komst van de Oostlijn

Sneller in de stad Voor veel Amsterdammers was de Oostlijn juist een uitkomst. Leffelaar: "De mensen in de Bijlmer waren er heel blij mee, want het scheelde enorm veel tijd. Ze waren veel sneller vanuit huis op het Weesperplein. Van daaruit moesten ze in het begin dan nog met de bus verder de stad in maar het scheelde al heel veel tijd." M7 De allernieuwste metro, de M7 die binnenkort in gebruik genomen gaat worden, gaat Jan niet meer rijden. Maar daar heeft hij al iets op bedacht. "Dan is er vast een collega die zegt: Jan kom even kijken en kom een stukkie rijden. En dan heb ik daar óók weer als eerste op gereden.'