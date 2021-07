ID&T spant kort geding aan om nieuwe coronamaatregelen

"We zijn nu de goeden die onder de kwaden lijden", zegt directeur Ritty van Straalen. "Het lijkt erop dat de overheid vakantie boven festivals verkiest."

Het demissionaire kabinet maakte gisteravond bekend dat de coronamaatregelen worden aangescherpt, nadat het aantal besmettingen de laatste dagen fors steeg. Horecazaken moeten vanaf vandaag om middernacht sluiten en meerdaags evenementen zijn verboden. Evenementen mogen maximaal 24 uur duren, en een zitplaats is verplicht. Bij een negatieve coronatest mag de anderhalvemeterregel worden losgelaten, maar de zitplek blijft verplicht.

Volgens ID&T kunnen hun evenementen veilig worden georganiseerd. Uit onderzoek van Fieldlab Evenementen bleek afgelopen april dat evenementen met een reeks veiligheidsmaatregelen konden doorgaan. "Het is onze expertise evenementen goed en veilig te organiseren en we weten dat ons publiek de discipline heeft", aldus ID&T-directeur Van Straalen. Het kort geding dient begin volgende week.

In Zuidoost zou dit weekend Guilty Pleasure Festival worden gehouden. Een woordvoerder van dat festival noemde de nieuwe maatregelen 'een grote domper'. "We hebben hier alles klaar staan. Dit is gewoon onmacht."