Studio RTL Boulevard ontruimd wegens 'ernstige dreiging'

De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein is ontruimd vanwege een ernstige dreiging, meldt RTL. De uitzending van vanavond gaat daarom niet door.

De redactie van RTL Boulevard kreeg informatie van de driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie in Amsterdam. Daarop besloot de redactie om de uitzending van vanavond te schrappen. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries, vlak nadat hij in de uitzending zat bij Boulevard, neergeschoten op straat.

'Georganiseerde misdaad'

"Er is informatie binnengekomen waardoor extra maatregelen nodig zijn bij de studio van Boulevard. Dat zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen", aldus een woordvoerder van burgemeester Halsema namens de driehoek (burgemeester, politie en justitie). Bronnen melden aan RTL dat het gaat om een 'serieuze dreiging' uit de hoek van de georganiseerde misdaad.

RTL zendt vanavond een herhaling van de uitzending van afgelopen woensdag uit. "Over hoe het verder gaat, zijn we in overleg. Veiligheid staat voor alles", aldus de zender.