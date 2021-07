Wonen in de drijvende wijk Schoonschip: ''Het water geeft een gevoel van vrijheid''

In het Johan van Hasseltkanaal in Noord hebben Amsterdammers zelf de drijvende wijk Schoonschip gerealiseerd. Sinds vorig jaar wonen daar op 30 woonarken 46 huishoudens, die hun ecologische woning zelf hebben ontworpen. Architect en bewoner Wouter Valkenier ging nog een stapje verder. Hij nam zelfs de bouw van zijn drijvende woning voor eigen rekening.

Hoewel het voor een architect misschien een droom is die uitkomt om je eigen huis te ontwerpen én bouwen, was het niet altijd even makkelijk. Zo moest het bouwen op het water plaatsvinden en dat is in Amsterdam niet gelukt: ''Het is heel gek, Amsterdam heeft heel veel water, maar je kunt nergens een plekje huren om te bouwen.'' Uiteindelijk heeft hij de woonark in Diemen gebouwd en is deze na voltooiing naar zijn eindbestemming in Noord gesleept.

''Het is alsof je continu in de natuur woont''

De gedachte achter de wijk is om samen met andere bewoners op te trekken en elkaar te inspireren in het verduurzamen van de woning en levensstijl. Daar is het ook op ingericht: De steigers waaraan de woonarken hebben een speciale functie. "Het is meer dan een plek om je fiets te stallen of wat planten neer te zetten. Het is echt bedoeld als ontmoetingsplek waar mensen zich welkom voelen.''

Het wonen op water heeft volgens Valkenier iets bijzonders: ''Het is echt een feestje. Continu is het alsof je in de natuur woont, dat geeft een gevoel van vrijheid.'' Daar wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Zo wordt er gevaren, gesupt en gezwommen. ''Het is genieten, het is echt buiten in Amsterdam'', aldus Valkenier.