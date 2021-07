'Voorlopig geen uitzendingen RTL Boulevard vanaf het Leidseplein'

RTL zendt in ieder geval de komende dagen niet meer uit vanaf het Leidseplein, melden meerdere bronnen aan Het Parool. Waar de redactie naartoe gaat is nog niet bekend.

De redactie van RTL Boulevard kreeg gisteren informatie van de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) over een 'ernstige dreiging'. Daarop besloot de redactie om de live-uitzending van gisteravond te schrappen. In plaats daarvan werd de uitzending van woensdag over Peter R. de Vries herhaald.

De studio en de omgeving werden gisteravond zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. De politie kwam onder meer met busjes van het Team Explosievenverkenning (TEV) ter plaatse, wat zou kunnen duiden op dreiging met een of meerdere explosieven.