Amsterdam stelt grens aan aantal toeristen: "Historisch!"

'Historisch', zo noemt fractievoorzitter Reinier van Dantzig (D66) de nieuwe verordening 'Toerisme in Balans' die afgelopen week werd aangenomen in de gemeenteraad. Daarin staat dat er in Amsterdam jaarlijks maximaal twintig miljoen toeristische overnachtingen mogen zijn. Zijn het er meer, dan moet de gemeente ingrijpen. Amsterdam stelt dus een grens aan het aantal toeristen, en dat allemaal dankzij een burgerinitiatief dat vorig jaar zomer werd gestart.

Het komt erop neer dat Amsterdam moet ingrijpen als het aantal jaarlijkse toeristenovernachtingen bóven de twintig miljoen uitkomt (en dus niet boven de tien of veertien miljoen, zoals in het burgerinitiatief stond). In de verordening staat niet precies omschreven welke maatregelen de stad dan moet nemen, maar denk aan de bekende stokpaardjes, zoals het inperken van bijvoorbeeld Airbnb, het verhogen van de toeristenbelasting of het minder aantrekkelijk maken van bijvoorbeeld het Wallengebied voor de braltoeristen.

"Historisch dat het gelukt is om vanuit de Amsterdammers zo'n verordening aan te nemen. De kracht van deze verordening is dat we met elkaar hebben afgesproken hoeveel toeristen we eigenlijk goed vinden voor Amsterdam. Zowel het minimale niveau als het maximale niveau."

De initiatiefnemers haalden in twee weken tijd ruim 30.000 handtekeningen op. En dus moest de gemeenteraad het in behandeling nemen. Nu een jaar later ligt er dus de verordening 'Toerisme in Balans', met dank aan de burger. En dat is bijzonder, zegt de fractievoorzitter van D66, Reinier van Dantzig.

"Zo'n ondergrens is best belangrijk omdat iedereen nu ziet dat er veel te weinig bezoekers zijn in Amsterdam"

De stad moet óók ingrijpen als het aantal toeristenovernachtingen ónder de tien miljoen komt. En dat is logisch, zegt Van Dantzig. "Zo'n ondergrens is best belangrijk omdat iedereen nu ziet dat er veel te weinig bezoekers zijn in Amsterdam. Corona heeft natuurlijk flink huisgehouden. Dat betekent lege hotels, maar ook dat onze culturele instellingen het echt heel zwaar hebben. Dus eerst moeten we ervoor zorgen dat we de toeristen, die echt komen voor de mooie stad, weer naar Amsterdam halen. Maar we moeten het niet uit de klauwen laten lopen. Dus als we te dicht bij de bovengrens komen moeten we maatregelen nemen om dat te voorkomen."

Eerste stad

Volgens initiatiefnemer Jasper is Amsterdam misschien wel de eerste stad ter wereld die een grens gaat stellen aan het aantal toeristen. "De stad moet echt vooruit kijken, gaan voorspellen hoeveel toeristen er naar Amsterdam willen komen. En dus nadenken: 'oké, is dit niet te veel, wat kunnen we eraan doen?'. En tot nu toe werd er nooit echt vooruitgekeken. Het was elke keer van 'oh, het zijn er weer meer dit jaar'. Ik zie persoonlijk liever een zo laag mogelijk aantal toeristenovernachtingen per jaar, maar je moet een compromis vinden. En we zijn heel blij dat dat is gelukt. Het is een belangrijke eerste stap."