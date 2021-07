Ajax rondt pikante transfer van Feyenoorder Berghuis af

De beladen transfer van Feyenoorder Steven Berghuis naar Ajax is volgens De Telegraaf en Voetbal International bijna rond. De aanvaller tekent naar verluidt op korte termijn een contract tot 2025 in Amsterdam.

Feyenoord ontvangt een transfersom van vier miljoen euro, maar dat bedrag kan volgens beide media oplopen tot 5,5 miljoen euro dankzij bonussen.

Ajax meldde zich in juni al bij Feyenoord voor Berghuis, maar de Rotterdammers stribbelden eerst tegen. Nu lijkt er dus toch een overeenkomst te worden gesloten.

Berghuis speelde sinds het seizoen 2016/17 in Rotterdam-Zuid. Hij kwam eerder uit voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford. Afgelopen seizoen scoorde hij achttien keer in de eredivisie. Als de transfer rond is, is hij de vierde speler die van Feyenoord naar Ajax verkast. Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten gingen hem voor.