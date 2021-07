Politie plukt opnieuw fietsers van de ring bij Coentunnel

Op een video is te zien hoe de drie toeristen op hun gemak richting de Coentunnel fietsen. De politie zegt dat ze de fietsers net voor dat ze de tunnel inreden hebben aangetroffen. De weg is tijdelijk afgezet zodat de fietsers veilig terug naar het fietspad konden.

Volgens de fietsende toeristen werden ze door hun navigatie door de tunnel gestuurd.

Navigatie

Het is zeker niet de eerste keer dat fietsers kiezen om te reizen via tunnels die bedoeld zijn voor auto's. In 2019 moest een tunnelbuis van de Coentunnel nog worden afgesloten nadat een fietser hier reed tijdens de spits. Ook in de Piet Heintunnel werden in 2018 vier toeristen van de weg gehaald. Ze volgden de navigatie van Apple, die de fietsers gewoon door de tunnel stuurde.