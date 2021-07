Foto van loden leiding nu voldoende bewijs voor vervanging

Het is weer iets makkelijker geworden voor huurders in de stad die te maken hebben met lood in hun drinkwater om de leidingen te laten vervangen. Waar huurders eerst het loodgehalte moesten (laten) meten, geldt een foto van een loden leiding nu ook als voldoende bewijs om de leidingen te laten vervangen door de woningverhuurder.