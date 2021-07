Italië wint in EK-finale van Engeland: "Viva Italia!"

Zondagavond was de finale van het Europees Kampioenschap (EK). Italië moest het opnemen tegen Engeland en won het EK na strafschoppen. AT5 en NH Nieuws namen een kijkje in de stad.

De 1-0 voor Engeland kwam al in de tweede minuut van de wedstrijd, een mooi doelpunt gemaakt door de verdediger Shaw. Het werd een spannende wedstrijd voor Italië en na bijna zeventig minuten lukte het Leonardo Bonucci om de 1-1 te maken.

Verlenging dus. Het lukte de teams niet om een doelpunt te maken, waardoor het van de penalty's zou afhangen. Uiteindelijk was het Italië die met één punt meer de titel Europees Kampioen kreeg. "Engeland had al verloren toen ze de Europese Unie verlieten", lacht een van de supporters. Een andere Italiaan in de stad benadrukt dat dit een nieuwe start is voor het land, na alle ellende door covid.