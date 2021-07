Onschuldige vrouw maanden in doodsangst na bedreiging undercoveragenten: "Betaal die kanker doekoe"

Maandenlang zat ze in doodsangst. De zus van Abdallah M. die verdacht wordt van de moord op kapper Seif Ahmed. Hij werd in oktober 2019 doodgeschoten in Duivendrecht terwijl zijn peuter achterin de auto zat. De zus wordt vervolgens bedreigd door criminelen, althans dat denkt ze. Het bleken undercoveragenten, die schreeuwden: "Jij hebt een kanker groot probleem. Betaal die kanker doekoe. Regel die shit.'' Zij en haar advocaat dienen nu een klacht in tegen het Openbaar Ministerie.

Haar broer, Abdallah M., was goed bevriend met de doodgeschoten kapper Seif Ahmed. Het OM verdenkt M. van de moord, een motief is niet bekend. Mogelijk hadden de twee vrienden frictie over een groot geldbedrag. Zo zou M. het spaargeld van 150.000 euro van Ahmed in bewaring hebben.

"Het leek gewoon een film waar ik in beland was. Iets wat je eigenlijk alleen op televisie ziet", zegt de vrouw als ze terugblikt op de bedreigingen. "Elke stap, die je zet, is gewoon angst. Je kijkt continu over je schouder."

De zus is geschokt door de bedreigingen die, zonder dat ze het weet, door de politie worden gemaakt om haar broer te laten verklaren. De actie levert niks op, maar de zus zit maandenlang in doodsangst. Ze besluit aangifte te doen bij de politie, die haar garandeert dat agenten de situatie in de gaten houden.

Volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht, gaat dit soort intimidatie te ver: "Met name het aspect dat dit iemand is die niet de verdachte is, om die zo erg te bedreigen en ook zo lang in de waan te laten dat de bedreiging echt is. Die drietrapsraket vind ik met name waarom dit echt kwalijk is." Volgens Brinkhoff moeten er betere regels komen met betrekking tot de inzet van undercoveragenten.

Het OM laat in een reactie weten dat er in deze casus "sprake is geweest van een korte, eenmalige inzet van undercoveragenten die met toestemming van de rechter-commissaris is opgenomen qua beeld en geluid".