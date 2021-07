Omwonenden Schiphol komen met eigen meldpunt voor vliegoverlast

"De site is een aanvulling op de reguliere sites voor klachten over vliegverkeer die worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door overheidsorganen die weinig prioriteit geven aan de meldingen", schrijven de initiatiefnemers op vliegherrie.nl. "Op deze site telt iedere melding, al maakt u 5.000 meldingen in een jaar."

De sites van bijvoorbeeld het Rotterdamse DCMR en die van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) worden gewantrouwd, zegt een woordvoerder van vliegherrie.nl tegen Het Parool. Daarnaast worden meldingen niet afgehandeld en wordt vaker meldingen 'afgestraft'. "Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen. BAS is daarom nutteloos, niet transparant en lijkt slechts gemaakt om omwonenden af te leiden."

Heft in eigen handen

"Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is." Matt Poelmans, van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol, vult aan: "Wij pleiten al jaren voor een onafhankelijk klachtensysteem en worden daarin ook gesteund door de Nationale Ombudsman. Schiphol wil daar niet aan, dus moeten de bewoners het zelf doen."

In de afgelopen dagen zijn er al tientallen meldingen van vliegoverlast gedaan. Aan vliegherrie.nl werken onder meer Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren en Extinction Rebellion mee.