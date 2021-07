Definitief levenslange celstraffen voor dubbele liquidatie Staatsliedenbuurt

De levenslange gevangenisstraffen voor Adil A. en zijn mede-verdachte Anouar B. die betrokken waren bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012 , zijn definitief. De Hoge Raad oordeelde vandaag dat de straffen in stand moeten blijven. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Ruim negen jaar geleden wordt Amsterdam opgeschrikt door een ongekend gewelddadige schietpartij. Op zaterdagavond 29 december 2012, vlak voor de jaarwisseling, worden in de Staatsliedenbuurt de 21-jarige Saïd el Yazidi en de 28-jarige Youssef Lkhorf geliquideerd. Op hun vlucht voor de politie schieten de daders ook op twee motoragenten, die aan de dood ontsnappen.

Kogelgaten worden teruggevonden in huizen, auto’s en zelfs in een kinderkamer. Volgens politie is het een wonder dat er geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Burgemeester Van der Laan noemt de gebeurtenissen de volgende dag 'wild west'. In één klap maakt de stad kennis met een nieuwe generatie meedogenloze criminelen, die het gebruik van zware vuurwapens niet schuwen. In de jaren erna krijgt Amsterdam te maken met diverse liquidaties die verband houden met de Staatsliedenbuurt.

Doelwit

Benaouf A., het doelwit, kon bij die schietpartij ternauwernood ontsnappen, maar zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) kwamen om het leven. De schutters namen op hun vlucht ook nog eens twee motoragenten van dichtbij met een kalasjnikov onder vuur.

Ontsnappingspoging

Zelf zit Benauouf A. momenteel een gevangenisstraf van 12 jaar uit wegens betrokkenheid bij de liquidatie van Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Bij die straf werd onlangs ruim 4 jaar opgeteld vanwege een verijdelde poging per helikopter te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond.

Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen en de opgelegde levenslange gevangenisstraffen definitief.