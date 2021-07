Contouren gigantische fietsgarage CS zichtbaar: "Hier komen 7000 fietsen te staan"

Wie de afgelopen tijd bij het Centraal Station is geweest, heeft gezien dat het Stationsplein wederom één grote bouwput is. Het duurt nog even, maar dan is daar een ondergrondse stalling voor 7000 fietsen. De contouren van het megaproject zijn al goed zichtbaar en deze week is er een nieuw mijlpaaltje in de bouw. Dan gaat de boor in een dikke muur die bij de bouw van de Noord/Zuidlijn is gemaakt en open moet voor een doorgang tussen de fietsenstalling en het station.

AT5

Het is een van de grotere onderdelen van het project, het doorbreken van de muur tussen de bouwkuip en de metroverdeelhal. De muur is zo'n 15 jaar geleden neergezet tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn. Nu moet de muur weg, om een doorgang te vormen tussen de fietsenstalling en het station. Concept Het idee is dat je straks met de fiets vanuit de Martelaarsgracht aankomt en via de hellingbanen de stalling kunt binnenrijden. Na het parkeren van je fiets kun je vervolgens direct doorlopen naar de metro, of de roltrap naar de trein nemen. De stalling wordt een van de grootsten van Amsterdam: "In de toekomst worden hier 7000 fietsen gestald, dat is flink." aldus projectleider Maarten Struijs.

Zo komt het Stationplein er straks uit te zien. Rechtsonder de ingang van de ondergrondse fietsenstalling.

Boven de fietsenstalling zal het water terugkomen en worden kades aangelegd. Volgens de planning zou het project in 2023 klaar moeten zijn, maar Struijs is optimistisch: "Over een jaar zal het dak erop zitten en kunnen we hier onze fietsen neerzetten."