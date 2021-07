118 besmettingen na Chin Chin Festival: "Wij zijn de dupe van de fouten van de overheid"

Er waren 10.000 bezoekers bij het festival in de Tuinen van West. Bezoekers moesten allemaal van te voren een bewijs van een negatieve test of volledige vaccinatie laten zien via de CoronaCheck-app. Alles ging dus volgens de regels van Testen voor Toegang, maar alsnog werden er na afloop veel besmettingen geconstateerd.

De organisatie van het Chin Chin Festival zegt het ontzettend vervelend te vinden, maar benadrukt dat ze alles volgens de regels hebben gedaan. "Feit is nog steeds dat het op een veilige manier is gegaan. Er waren 10.000 bezoekers en na afloop zijn er 118 positief getest. Het is helemaal niet zeker dat die hier besmet zijn geraakt, ze hebben aangegeven dat ze de dagen daarvoor uit zijn gegaan bij andere plekken in de stad."