Bewoners Bogortuin ervaren al jarenlang overlast: "Er moet nu echt gehandhaafd worden"

De gemeente herkent het probleem. "Daarom hebben we ook maatregelen getroffen. Er zijn fietsenstallingen geplaatst, extra containers en toiletten zodat mensen hun behoeften niet meer hoeven te doen in de bosjes", vertelt Rick Vermin van stadsdeel Oost. Diepenmaat is juist bang dat deze maatregelen zorgen voor extra bezoekers. "Als er fietsenstallingen en dixies worden neergezet, nodig je juist mensen om hierheen te komen."

De buurt wil met de gemeente tot een oplossing komen en heeft samen met een landschapsarchitect een plan tot herinrichting van de tuin gemaakt. Diepenmaat: "Om het weer een buurttuin te maken, moeten we misschien kijken hoe we de tuin nog mooier kunnen maken. Met meer beplanting of meer groen. Het zou mooi zijn als de tuin wat kleiner wordt, zodat er niet zo'n massa meer hier anoniem kan rondhangen."

Rick Vermin ziet zo'n plan niet gelijk zitten. "We hebben de afgelopen anderhalf jaar gezien dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek om te recreëren in de stad. In Oost hebben we een aantal mooie plekken die gewoon heel druk worden. We kunnen kijken wat voor ingrepen we kunnen doen, maar we hebben nu niet gelijk budget voor een hele herinrichting. We moeten ook kijken naar het draagvlak, want uiteindelijk is het gewoon openbare ruimte."