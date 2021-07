De Zwoele Stad: Sjaak en Arjan Dwarshuis over Amsterdam verlaten en de liefde voor de natuur

Als vogelaar is Arjan Dwarshuis bijna altijd in de natuur te vinden. Hij wist in 2016 een wereldrecord te vestigen door in 366 dagen tijd 6833 vogelsoorten te spotten, ongeveer de helft van het aantal vogelsoorten dat er op de wereld rongvliegt. "Vogelkijken is een hele verslavende hobby. Als je eenmaal in een vogelboekje gaat bijhouden wat je hebt gezien dan is dan is er no way back." Dwarshuis merkt tijdens het gesprek een verrassende tegenstelling op: "de vogelaar woont in de grote stad, en de rapper woont in een boomhut!"

Niet alleen Arjan kan van de natuur genieten, ook Sjaak is inmiddels om. Hij verhuisde vanuit onze stad naar Deventer, waarna hij het nog kleiner opzocht in Bathmen. Toevallig kent ook Dwarshuis het dorp van Sjaak, "daar ben ik geweest vanwege een vogelsoort." Sjaak maakte de omslag voor de liefde, nadat het zoeken van een huis in Amsterdam niet wilde lukken besloot hij het in Bathmen te zoeken. Hij heeft konijnen, paarden en hamsters om zich heen en je herkent de oude Sjaak uit Amsterdam Oost niet terug.

Nadenken tijdens de coronacrisis

Dwarshuis vindt het leuk dat menig Amsterdammer zijn hobby heeft gevonden tijdens de coronacrisis. Vogelen is volkshobby nummer één geworden. Hij telt onderweg altijd de vogels die hij tegenkomt. Wat veel mensen niet weten is dat Amsterdam ook veel vogelsoorten kent. Zo is er bijvoorbeeld de gierzwaluw. Als Arjan op het dak in West zit, vliegen de vogels alsmaar lager. In Amsterdam leeft een van de grootste populaties van de vogelsoort. "Je hebt echt de vetste vogels in de stad!" zegt Dwarshuis, waar je ze nooit verwacht kom je ze ineens tegen.

Niet alleen de stedelingen hadden meer tijd, ook Sjaak kon weinig optreden. Hij heeft zich gefocust op sociale media en is meer gaan acteren. Voor Sjaak was het ook een moment om veel tijd met zijn familie door te brengen. Wat hij hierna wil doen weet hij nog niet zeker, hij wil nu in ieder geval nog focussen op zijn muziek. Dwarshuis wil de David Attenborough van Nederland worden; "steeds vettere content maken, mooie natuurseries." Ook wil hij een eigen stichting beginnen voor natuurbescherming. Zijn missie is om veel mensen bewust te maken van de schoonheid van de natuur in eigen land en de wereld.