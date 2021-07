Stad NL V De Zwoele Stad: Vera Bergkamp en Won Yip over ondernemen in de stad en de Tweede Kamer

Ook deze zomer schuiven verschillende inspirerende Amsterdammers aan tafel in De Zwoele Stad met de Rozenboomsteeg als locatie. Samen met een van onze presentatoren bespreken onze gasten hun leven, hun werk en de stad die hen met elkaar verbindt. Vandaag zijn dat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en horecaondernemer Won Yip.

Het afgelopen jaar is voor Won Yip niet gemakkelijk geweest. De grootste horeca-ondernemer van de stad begon in 1990 met zijn eerste zaak op de Dam. Met een coronacrisis die achter de rug leek, maar inmiddels weer de nodige beperkingen met zich meebrengt, is het lastig om op normaal niveau te draaien. "Het staat er echt slecht voor met de kosten" zegt Yip, "een kleine zaak heeft ook steeds minder reserve om op te draaien."

Quote "Ik sta liever in de rij dan dat ik zomaar naar binnen kan" Won Yip over zijn machtspositie

Won Yip en Vera Bergkamp

Quote "Ik ben Vera, ik ben ook moeder, ik ben Amsterdamse, ik ben nog veel meer dan dat" Vera Bergkamp

Als grootmacht in de horecawereld, zou Yip kunnen doen en laten wat hij wil. Toch blijft hij liever een normale Amsterdammer: "ik sta liever in de rij dan dat ik zo maar naar binnen kan." Ook Bergkamp bezit een machtige positie. Na jaren als D66-kamerlid in Den Haag rond te lopen, is ze nu sinds drie maanden voorzitter van de kamer. "Ik doe het pas drie maanden, maar het begint al steeds meer te wennen" zegt ze.

Ik ben veel meer dan dat

Tijdens haar tijd als voorzitter van de LHBTI-belangenorganisatie COC wist ze haar activistische kant met het leiderschap te combineren. Het feit dat Bergkamp op dit moment de eerste lesbische vrouw is die deze rol vervult vindt ze mooi, maar ze wil het niet bepalend laten zijn voor wat mensen van haar denken. "Ik ben Vera, ik ben ook moeder, ik ben Amsterdamse, ik ben nog veel meer dan dat." Het is niet haar hoofddoel, "maar als ik een voorbeeldrol kan spelen, dan doe ik dat heel graag."