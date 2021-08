Stad NL V De Zwoele Stad: Walther Ploos van Amstel en Marieke Samallo over de Kalverstraat en Milkshake festival

Ook deze zomer schuiven verschillende inspirerende Amsterdammers aan tafel in De Zwoele Stad met de Rozenboomsteeg als locatie. Samen met een van onze presentatoren bespreken onze gasten hun leven, hun werk en de stad die hen met elkaar verbindt. Vandaag zijn dat Lector City Logistiek Walther Ploos van Amstel en creatief ondernemer Marieke Samallo.

Quote "Het grootste verdriet is dat de queer kids nu niet de plek hebben om zichzelf te kunnen zijn" marieke samallo over het gecancelde milkshake

De laatste maanden waren voor Marieke Samallo, oprichter en directeur van het festival Milkshake, heel turbulent. Milkshake was in volle voorbereiding, en ineens lag de festivalzomer tot en met half augustus plat. Milkshake kon ook dit jaar niet doorgaan, terwijl het festival een tienjarig jubileum te vieren had. "Het grootste verdriet is waar alle queer kids dan heen moeten om zichzelf te kunnen zijn."

Walther Ploos van Amstel en Marieke Samallo

Walther Ploos van Amstel en Samallo kennen elkaar goed. Overdag is Ploos van Amstel lector City Logistiek, 's nachts staat hij achter de draaitafels als DJ Big General. Het is een passie voor hem, al moeten studenten soms wel wennen aan het contrast tussen die twee werelden. Ook Samallo vindt het belangrijk dat je helemaal jezelf kunt zijn. "Ik wil dat al mijn vrienden met elkaar op één veld kunnen staan. Dat is ook een reden van Milkshake."

Quote "Je wilt verrast worden, je moet niet alleen voor de winkels komen!" Walther ploos van Amstel over wensen in de kalverstraat

Als lector is Ploos van Amstel veel bezig met de ontwikkelingen van de stad. Volgens hem heeft de Kalverstraat heel veel potentie. "Je wilt verrast worden!", en daar is volgens hem heel veel potentie voor. Een winkelstraat moet praktisch zijn, maar mensen moeten ook voor de ervaring komen. Niet alleen voor de winkels. "De kinderkopjes maken het niet sexy voor je naaldhakken" voegt Samallo toe.