Vanaf maandag op AT5, een nieuw seizoen van De Zwoele Stad

Vanaf komende maandag 19 juli gaat het nieuwe seizoen van De Zwoele Stad van start. In acht afleveringen schuiven interessante Amsterdammers bij ons aan tafel. Deze zomer komen onder andere rapper Sjaak, presentator Ouassima Tajmout en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp bij ons langs.

Iedere aflevering werpen twee gasten een blik op hun werk en bezigheden van het afgelopen roerige jaar. De presentatie is in handen van Ronald Olsthoorn, Clarice Gargard, Redouan Ait Ouarg en Cenk Karakaya. De gesprekken vinden plaats in de Rozenboomsteeg, een zijstraat van de Kalverstraat.