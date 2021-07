Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Er komt een onafhankelijk feitenonderzoek naar de beveiliging rond de op dinsdag 6 juli neergeschoten Peter R. de Vries. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil dat er 'volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is'. Hij heeft opdracht gegeven hiernaar een onafhankelijk feitenonderzoek te laten uitvoeren.

Het onderzoek wordt gedaan door Tjibbe Joustra, die in het verleden voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar de aanslag. Daarvoor zitten twee verdachten vast.

De advocaten van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, drongen eerder al aan om een betere beveiliging voor De Vries.