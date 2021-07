Terugkijken: Peter R. de Vries in gesprek met Theo van Gogh: "Ik blijf altijd wel doorgaan"

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries was in 1997 te gast bij het AT5-programma Niets Nieuws. Hij ging daar in gesprek met programmamaker Theo van Gogh, die uiteindelijk in 2004 werd vermoord in de Linnaeusstraat. Wegens het overlijden van Peter R. de Vries zendt AT5 de aflevering opnieuw uit.