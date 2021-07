Peter van der Vorst: "Misschien tegen beter weten in gehoopt dat het beter zou gaan"

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst noemt het overlijden van Peter R. de Vries een 'enorme klap'. "We hebben misschien toch tegen beter weten in echt gehoopt dat het beter zou gaan."

"Het is zo ontzettend verdrietig. Het is een heel dierbare collega van ons, die ook nog eens na een uitzending van ons, is neergeschoten en nu is overleden. Ik denk dat iedereen kan voorstellen hoe we ons voelen."

Hij vervolgt: "Dit was een verschrikkelijke week. Natuurlijk de aanslag op Peter, daarna de dreiging op Boulevard en alles wat daar omheen hing. Dan nu het overlijden van Peter. Ik hoop dat het nu stopt."

"Het is een warme, lieve en grappige man. Met een beetje cynische humor, maar dat kon ik altijd wel waarderen. (..) Waar hij zo enorm opkwam voor andere mensen, voor slachtoffers en nabestaanden, van onrecht, was hij zelf altijd heel bescheiden in zijn persoonlijke leven."