Bloemenzee voor De Vries groeit: "We zijn een groot man verloren, dat doet me echt wat"

Honderden mensen stonden gisteravond in de Lange Leidsedwarsstraat stil bij de dood van Peter R. de Vries. De 64-jarige misdaadverslaggever werd daar vorige week neergeschoten, zijn familie maakte gisteren bekend dat hij door de schietpartij is overleden.

In de Lange Leidsedwarsstraat lagen sinds de dinsdagavond al bloemen, maar het aantal groeide gisteravond snel. Bijna continu werden er nieuwe bloemen bij gelegd. Ook werden er knuffels, kaarsjes en kaarten neergezet. "Beste Peter, je was nog niet klaar, maar heel hartelijk bedankt voor wat je voor anderen hebt gedaan", stond op een van de kaarten.

'Groot man'

"Ik voel me intens verdrietig", zegt een van de aanwezigen. "Het is niet te beschrijven. Ik ben ook echt moe en teleurgesteld. Allerlei soorten gevoelens gaan door me heen. Ik had echt het gevoel dat ik hier naartoe moest komen. We zijn een groot man verloren. Dat denk ik wel. Dat doet me echt wat."

Een ander vertelt dat hij De Vries al zeker vijftien jaar volgt. "Ik vind het altijd interessant wat hij maakt. En ook hoe hij mensen heeft geholpen. Petje af daarvoor." Ook hij is geëmotioneerd door de dodelijke schietpartij. "Het moet gewoon stoppen dit. Je hoort de trilling in mijn stem, Ik vind het klote gewoon. Dat je vrije woord er niet meer is. Dat raakt me."