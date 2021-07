Peter R. de Vries herdacht in Westerkerk: "Ik hoop dat mensen tot bezinning komen"

"Dit is voor mensen die zich afvragen: in wat voor samenleving leven we eigenlijk", zegt Herman Koetsveld, predikant van de Westerkerk. "Mensen zijn verbijsterd. Mensen zijn van slag." Zelf steekt de predikant ook een kaarsje aan voor De Vries. "Iedereen mag een kaarsje aansteken en zo lang blijven als diegene wil."

Vanaf 11 uur konden de bezoekers in de kerk terecht. "We zijn erg aangeslagen. Hij had zo'n unieke persoonlijkheid", zegt een van de bezoekers. "We wonen in Amsterdam, dus we wilden in ieder geval langs de kerk om even een kaarsje te branden. Ik hoop dat het enorme geweld waar we mee te maken hebben misschien gaat stoppen, of dat mensen tot bezinning komen. Hoewel ik me afvraag of dat zal gebeuren." Een andere bezoeker noemt de dood van De Vries afschuwelijk. "Dat die man toch zijn ogen heeft gesloten voor altijd... Zo'n sterke man die voor iedereen klaarstond."