Zoon van vermoorde Opentij reageert op overlijden De Vries: "We zijn er kapot van"

De dood van misdaadjournalist Peter R. de Vries is hard aangekomen bij Henk Opentij jr. zoon van Henk Opentij, die samen met een vriendin in 1997 werd vermoord in een woning in Noord. Dankzij een belangrijke tip van De Vries, komt de politie de daders op het spoor. Iets waar de familie hem zeer dankbaar voor is.