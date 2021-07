Amsterdamse reddingsbrigade in Limburg: "We kunnen groot opschalen"

De Amsterdamse reddingsbrigade is aan het begin van de middag naar Limburg vertrokken om, als het nodig is, te helpen bij de watersnood.

Verder liggen er boten van meerdere afdelingen van de reddingsbrigade op strategische plekken. "Mocht er een dijk doorbreken, dan kunnen we groot opschalen", zegt Weg. Toch ziet het weer er vanaf vandaag goed uit. "Het is 29 graden, we doen niks maar zweten wel."

"De Maas staat behoorlijk hoog en Bergen is afgesloten", laat Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade, weten. De inwoners zijn in orde. "Er is eten en drinken zat. Het water is licht zakkende."

De reddingsbrigade zou in eerste instantie naar Roermond gaan voor het geval de dijk daar zou doorbreken, maar de situatie bleek veilig. Inmiddels staan de leden in de buurt van het Limburgse dorp Bergen.

Weg was eerder deze week al in Luik, waar de reddingbrigade bewoners heeft geëvacueerd en verkenningen heeft gedaan. "België heeft geen crisisstructuur en er was een taalbarrière", vertelt hij. Ook zag hij bijvoorbeeld hoe auto's door de stroming door gevels braken. "We hebben daar heel veel ellende meegemaakt, maar zijn vooral blij dat we mensen kunnen helpen."

Het was voor hem de eerste keer dat hij internationaal heeft geopereerd. In Limburg is Weg wel eerder actief geweest, dat was tijdens de overstromingen in 1995.