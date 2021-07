Feministische komedie 'Meskina' in première: "Een modern sprookje"

De nieuwe Marokkaans-Nederlandse komedie film ‘Meskina’ is afgelopen zondag in première gegaan. Soundos El Ahmadi is niet alleen een van de acteurs in deze film, maar ook de bedenker. Maar liefst acht jaar heeft ze er over gedaan, om deze film tot stand te brengen. Boutaina Afallah van Wij Zijn Amsterdam ging langs tijdens de première in Pathé Tuschinski.

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]



Kijk hier welke buurtverhalen we eerder hebben gemaakt met Wij Zijn Amsterdam.