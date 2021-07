Grote drukte verwacht bij Carré voor afscheid Peter R. de Vries: "Ik had nu even mijn momentje"

Ook vandaag was er weer een gestage stroom aan mensen die Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat de laatste eer wilden bewijzen. Sommigen kwamen juist vandaag, omdat ze denken dat het woensdag in Carré te druk zal worden.

AT5

"Ik moet dan werken, maar ik ga het zeker volgen", zegt een vrouw die voor de derde keer eeen bloemetje komt leggen op de plek van de aanslag. "Ik vind het toch wel bijzonder, de stilte die hier heerst en dat je dat echt voelt. Dit had gewoon nooit mogen gebeuren."





Respect "Ik heb zo'n respect voor die man, ik kan er wel om huilen, zeker als je hier komt", zegt een andere dame. Zij is speciaal nu gekomen om de drukte woensdag te mijden. "Ik denk dat het er zo druk gaat worden dat er rijen gaan ontstaan en vooral nu het virus weer een beetje oplaait, denk ik: laten we dat maar niet doen. Daarom kwam ik nu hier ook even naartoe."

-zaken, zoals de verdwijning van Tanja Groen, op te lossen. Om het afscheid woensdag in goede banen te leiden geldt een aantal regels . Uiteraard de anderhalvemeter-maatregel, maar ook mogen er binnen geen opnames gemaakt worden en is het verzoek, vanwege de verwachte drukte, om het afscheid aan de baar kort te houden. In plaats van bloemen verzoekt de familie het publiek een donatie te doen aan Stichting De Gouden Tip. Deze stichting, opgericht door De Vries, zet zich in om coldcase