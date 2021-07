Advocaat van Moreno B. bepleit vrijspraak in zaak-Wiersum: "Zijn DNA is één van 21"

Op dag vier van de rechtszaak over de moor dop advocaat Derk Wiersum bepleitten de advocaten van de twee verdachten vrijspraak . "In de auto is van 21 personen DNA aangetroffen."

Volgens advocaat Gerald Roethof moet zijn cliënt, Moreno B., worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ondanks het feit dat volgens het Openbaar Ministerie in de vluchtauto onder meer zijn DNA is aangetroffen. “Er is het DNA van 21 personen gevonden in die auto", zegt hij tegen AT5. "Zijn DNA is dus een van 21. En DNA blijft heel lang ergens plakken en hangen. En hij heeft een onschuldige verklaring gegeven voor zijn aanwezigheid in die auto.”

Opsporingsbericht

Roethof haalde verder nog het opsporingsbericht aan dat na de moord op Wiersum werd verspreid. Hij zegt dat het uiterlijk van “We kennen nog de opsporingsberichten van toen in de media: 16 tot 23 jaar, tenger en mager, lichtgetint. Mijn cliënt is dubbel gespierd en donker getint. Niet smal, niet tenger: het komt niet overeen.”

De verdachten beroepen zich tijdens de behandeling continu op hun zwijgrecht. Volgens Roethof is dat angst, "want wie praat, die gaat."

De zaak gaat morgen verder. Op 11 oktober doet de rechtbank uitspraak.