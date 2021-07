Het Offerfeest is begonnen: bidden op het voetbalveld

Vandaag begint voor veel moslims het Offerfeest. Normaal gesproken wordt dat geopend met het ochtendgebed in de moskee. Dit jaar is dat opnieuw niet mogelijk, en daarom verzamelden zo'n vijfhonderd mensen zich al vroeg op de voetbalvelden bij Sloterdijk voor het gebed. "Mooi om zoveel mensen bij elkaar te zien."

"Vandaag is altijd een bijzondere dag. Ik denk dat ik nog elk Offerfeest uit mijn leven kan herinneren," vertelt een bezoeker. Een paar honderd Amsterdamse moslims verzamelden zich vanmorgen vroeg voor het gebed, georganiseerd door Moskee Badr. "Ik ben blij en gelukkig dat we het toch op deze manier kunnen vieren."

Offeren

Vanwege corona is het voor veel bezoekers een ander Offerfeest dan normaal. "Dit is het tweede jaar dat ik nu in Nederland ben. Normaal ben ik op deze dag in Mekka, al twaalf jaar lang. Dus het is anders voor mij. Ik ben blij dat ik met mijn gezin ben, maar ook een beetje verdrietig dat ik geen Mekka kon zien."

Het Offerfeest is een van de belangrijkste islamitische feestdagen. Er wordt gevierd dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Op het laatste moment werd zijn zoon vervangen voor een lam. Ibrahim slachtte dit dier en moslims eren dit door tijdens het Offerfeest zelf ook een dier te slachten en te delen onder armen, buren en familieleden.