Fototentoonstelling Pride Amsterdam: "What you see, you can't ignore"

Fototentoonstelling in Vondelpark

In de komende weken hangen er onder het mom van 'Celebrating Diversity' vijftig iconische foto's uit vijfentwintig jaar Pride in het Vondelpark. "Deze fototentoonstelling is heel belangrijk dit jaar omdat we veel minder zichtbaar zijn dan normaal tijdens Pride" verteldt Pride directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. De fototentoonstelling in het Vondelpark is te bewonderen tot 10 augustus.