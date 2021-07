Fietsstraat Sarphatistraat klaar: ''Fijn om voorrang te krijgen op auto's''

De afgelopen jaren is flink gewerkt op de Sarphatistraat om de fietsstraat te verlengen, als onderdeel van de zogenaamde Binnenring. Na de nodige tegenslagen en vertraging is de klus nu eindelijk geklaard en ligt er ruim 2 kilometer fietsstraat in de binnenstad. De makers van het AT5-programma Het Verkeer nemen een kijkje en fietsen meteen even een rondje over het gloednieuwe rode asfalt.

Er heerst een uitgelaten sfeer onder de werklui op de Sarphatistraat, waar de laatste puntjes op de i gezet worden, zoals de belijning op de weg. ''We vieren deze week dat de Sarphatistraat, onderdeel van de Binnenring, open gaat'', zegt omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden trots. ''En dat betreft het deel tussen het Frederiksplein en het Weesperplein. Hier zijn we erg blij mee.'' En ook fietsende buurtbewoners die wij treffen zijn enthousiast. ''Ik ben blij dat het klaar is met alle opbrekingen en gedoe hier'', zegt een moeder die om de hoek woont. ''Het ziet er goed uit, ik ben blij.'' En een ondeugende dame die vaak door rood rijdt ziet de voordelen ook. ''Ik vind het prachtig, zo ben je in ieder geval veiliger. En dan hoef je ook niet zo vaak meer door het rode licht te gaan, het is perfect.'' Een ander voegt daaraan toe: ''Het heeft even geduurd, maar fijn om voorrang te krijgen op auto's.''

Ook de automobilisten die wij spreken zien het voordeel van een veilige straat voor fietsers. ''Veiligheid voor alles en iedereen'', zegt de bestuurder van een busje. Maar niet elke autobestuurder is bekend met het fenomeen. ''Ik wilde bijna op de andere weg gaan rijden, ik zie het als fietspad hier'', zegt een mevrouw die uit Schiedam komt. En een ander zegt: ''Ik ben hier al een hele tijd niet geweest, ik moet even wennen aan dat hele verhaal hier.''

Uitbreiding Binnenring De kijkersvraag of er nog meer in het vat zit wat betreft fietsstraten in het centrum van Amsterdam, kan Van Leeuwaarden positief beantwoorden. ''We hebben nu 2 kilometer aansluitend gerealiseerd en we gaan nog zo'n 5 kilometer doen. Dus de fietsstraat wordt doorgetrokken als een halve ring die een beetje evenwijdig loopt aan de S100.'' Het is de bedoeling dat de Binnenring in de toekomst wordt doorgetrokken naar Noord, via nieuwe bruggen over het IJ, aan de oostzijde en aan de westzijde.