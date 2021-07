Sekswerk in coronatijd: "Als je vanuit huis werkt heb je geen alarmknop"

Sekswerkers mogen sinds half mei hun werkzaamheden weer oppakken. Een opluchting voor ze, want door de lockdowns moesten ze noodgedwongen stoppen met werken. Door de pandemie brak een stressvolle periode vol onzekerheid aan, want hoe houden ze het hoofd boven water? Rekeningen die niet betaald kunnen worden stapelen zich op, sekswerkers keren massaal terug naar hun thuisland óf gaan illegaal verder met werken vanuit hun huis of een hotel. Voor de seksindustrie is in ieder geval één ding duidelijk: ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Voor een afstudeeropdracht doken vier studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht in opdracht van AT5 in de wereld van het sekswerk tijdens corona. Vandaag: hulporganisaties die zich inzetten voor sekswerkers in Amsterdam. P&G292 aan de Nieuwezijds Voorburgwal is de veilige haven voor sekswerkers die werkzaam zijn in de regio Amsterdam, ongeacht hun geslacht, werkplek of verblijfsstatus in Nederland. Het Prostitutie en Gezondheidscentrum biedt informatie, advies en hulp aan sekswerkers, en hebben ze ook tijdens de coronacrisis actief bijgestaan.

Quote "Als je vanuit huis werkt heb je geen alarmknop" malky wijk - maatschappelijk werker

Deze organisatie maakt dit allemaal waar door samen te werken met verpleegkundigen seksuele gezondheid die in dienst zijn van de GGD Amsterdam. Daarnaast beschikken ze over maatschappelijk werkers, voorlichters en ervaringsdeskundigen, die verschillende talen spreken en allerlei diverse culturele achtergronden hebben, om gesprekken met alle sekswerkers mogelijk te maken. Het gemeenschappelijke doel van P&G292 is “om de zelfredzaamheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen”.

Een van de maatschappelijk werkers, Malky Wijk, voelt een grote betrokkenheid bij de inwoners van de stad. Zij gaat op onderzoek uit om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de hulpvragen van sekswerkers. Sjaak van der Kolk, verpleegkundige seksuele gezondheid bij P&G292, speelt een belangrijke rol in het bijstaan van mannelijke sekswerkers. Bovendien fungeert hij als vertrouwenspersoon, waardoor hij het eerste aanspreekpunt is voor sekswerkers die misstanden (anoniem) willen melden. Verschillende thema’s zoals starten en stoppen met sekswerk, gezondheid en seks, stress en geld worden aangepakt en behandeld door P&G292. Daarnaast worden er cursussen aangeboden voor sekswerkers: zij kunnen bijvoorbeeld Nederlandse en Engelse taallessen volgen. Maar ook zijn er regelmatig weerbaarheid- en zelfverdediging cursussen. Malky en Sjaak vertellen over hoe het eraan toegaat bij P&G292 sinds de coronapandemie. Morgen lees je hoe sekswerkers het hervatten van het werk na de lockdown ervaren.

Dit artikel is een afstudeeropdracht van vier studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht. In opdracht van AT5 doken Tessa Burger, Ayla Çağlayan, Aimée Kniese en Nina Stefanovski in de wereld van het sekswerk tijdens corona.