AT5-Panel: 70% van de Noorderlingen vindt dat er te weinig betaalbare woningen zijn

Noord is een stadsdeel dat snel verandert. Nieuwbouwwijken en horeca worden in rap tempo uit de grond gestampt. AT5 onderzocht hoe bewoners hier zelf tegenaan kijken. Van de bijna 1700 Noord-bewoners geeft 70% aan dat er niet genoeg betaalbare woningen zijn. "Noord wordt ingepikt door de rijke Amsterdammer."

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek woont langer dan 20 jaar in Noord en de helft van deze mensen is er zelfs geboren. Een kwart van de respondenten is de afgelopen vijf jaar in het stadsdeel komen wonen, zogenaamde nieuwe Noorderlingen dus. Als belangrijkste reden om naar Noord te verhuizen wordt genoemd dat ze hier makkelijker een huis konden kopen of huren dan elders in de stad.

Ook vinden nieuwe bewoners het fijn dat het er groen, rustig en goed bereikbaar met de auto is. Een bewoner schrijft: “Het is een stuk minder druk dan in het centrum en gelukkig net zo volks als waar ik vandaan kom.” Andere nieuwe bewoners stellen dat juist het “ruige randje” of de grote hoeveelheid nieuwbouwprojecten voor hen redenen waren om naar Noord te verhuizen.

Huis in drie maanden 70.000 euro duurder

De huidige woningmarkt maakte ook veel reacties los. Nu stegen de huizenprijzen in Noord de afgelopen drie maanden ook het hardst van de hele stad. Volgens cijfers van de Amsterdamse makelaarsvereniging MVA wordt een huis in Noord nu gemiddeld voor 462.000 euro verkocht. Dat is 70.000 euro méér dan drie maanden geleden. De gemiddelde prijsstijging voor de hele stad ligt op 42.000.