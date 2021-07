Kunstwerk in Trompettersteeg weer hersteld nadat het uit woede zwart werd geverfd

De beschadigde 3D-muurschildering in de Trompettersteeg, de smalste steeg van Amsterdam vlakbij de Oude Kerk, is weer in ere hersteld. Eind mei werd de helft van het kunstwerk uit onvrede overgeschilderd met zwarte verf door de eigenaar van coffeeshop The Bulldog. "Toen ik begreep dat het een misverstand was, schaamde ik me kapot. "