Betondorpers missen hun buurtsuper: "Gemeente moet niet zoveel ouwehoeren"

Betondorp wacht al twee jaar op een nieuwe buurtsuper, maar er is nog altijd geen vervanging gekomen. D e lokale supermarkt moest twee jaar geleden sluiten omdat de eigenaar de huur niet meer kon ophoesten. Met name oudere Betondorpers zijn furieus: de dichtstbijzijnde supermarkt is een halfuur lopen. En de tram is niet voor iedereen een optie. "Wat dacht je? Dat ik iedere keer met het trammetje naar de Vomar ga?!"

Bewoners zeggen een plek in de buurt te missen waar ze hun dagelijkse boodschappen kunnen doen: "Ik moet daarvoor helemaal naar het Christiaan Huygensplein of Diemen en gelukkig heb ik een fiets, want lopen kan ik moeilijk. Het is echt een gemis", aldus een buurtbewoner.

"Zeker als je net iets vergeten bent, is het jammer dat er geen winkel in de buurt is," stelt een ander. De buurt heeft meerdere keren aangeklopt bij de gemeente voor een alternatief, maar tot nog toe zonder resultaat.

Uitdaging

De tram is ook een optie om naar een supermarkt te gaan, maar dat is voor menig Betondorper een behoorlijke uitdaging: "Ik ben verdomme 85! Dan ga ik toch niet met het trammetje? Wat denk jij eigenlijk wel?", reageert een buurtbewoonster. "Ik vraag nu aan mijn buurvrouw of ik haar boodschappen kan meenemen", zegt een ander.

Babbeltje

Naast het gegeven dat de supermarkt ver weg ligt, balen de bewoners er ook van dat ze geen plek meer hebben om een babbeltje met elkaar te kunnen maken. Dat kon volgens hen in de gemiste buurtsuper prima: "Er stonden stoeltjes binnen en buiten en het was heel gezellig."

"Kom in actie!"

Andy Knijpinga, de wijkondersteuner, beaamt dat de supermarkt heel belangrijk was voor de sociale cohesie. "De verbinding in de buurt; dat mensen een praatje kunnen maken." De gemeente laat in een reactie weten op zoek te zijn naar een vervangende sociale voorziening. Voor een nieuwe winkel zegt zij afhankelijk te zijn van ondernemers.

Maar in Betondorp raakt het geduld ondertussen op: "De gemeente moet de ogen eens openhouden en niet zoveel ouwehoeren", aldus een gefrustreerde Betondorper. "Ik vind het echt schandalig van de gemeente", zegt Knijpinga. "Kom in actie!"