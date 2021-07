Statenfractie SP wil opheldering over Theater De Meervaart in Sloterplas

De Noord-Hollandse fractie van de SP heeft vragen gesteld aan de Provinciale Staten over de komst van het Theater De Meervaart in de Sloterplas. De SP-fractie maakt zich ernstig zorgen over het gebied en vraagt naar de natuurwaarden en de leefbaarheid in en om het Sloterpark.

De partij wil weten of de natuurwaarden in de Sloterplas en in het Sloterpark in de afgelopen jaren zijn verbeterd. Uit een onderzoek in 2015 bleek dat de natuurwaarden van de plas matig tot slecht waren. Deze natuurwaarden worden bepaald vanuit het perspectief van natuurbescherming.

Vol met leven

Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat de Sloterplas een goede tot zeer goede natuurkwaliteit heeft. In en rond de plas leven beschermde plant- en diersoorten, zoals de dwergvleermuis, boomvalk en libellen. De SP is bang dat de bouw van het theater de natuurwaarden en natuurkwaliteit gaat verslechteren.

Het nieuwe theater is onderdeel van de voorgenomen groei van Nieuw-West, dat de komende jaren zal groeien tot ruim 200 duizend inwoners. Daarom heeft de partij ook de vraag of de bouwdruk veel invloed gaat hebben op de leefomgeving. “Kunnen de natuurwaarden van het Sloterpark en de aanwezige natuurverbindingen deze exponentiële bouw en bevolkingsgroei wel aan?”, vraagt Statenlid Alberts zich af.

Het antwoord op de vragen van de SP laten nog wel even op zich wachten. Deze zullen pas na de zomer beantwoord worden.

Omstreden

De komst van het theater naar de Sloterplas is omstreden. Veel buurtbewoners zijn tegen bouwen in de Sloterplas en op het participatietraject is veel kritiek geweest. Omwonenden zoals 'De Vrienden van de Sloterplas' vinden dat het uitzicht verloren gaat en zijn van mening dat het participatietraject niet goed verlopen is.

Groen licht

De Amsterdamse SP-fractie, de Partij voor de Dieren en de VVD zijn tegen de plannen. Zij zouden liever zien dat het nieuwe theater wordt gebouwd op de huidige locatie, maar wethouder Van Doorninck ziet dat niet zitten, omdat het theater dan langere tijd dicht moet of tijdelijk op een ander locatie voorstellingen moet geven. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf op 16 juni groen licht voor de bouw van het theater.