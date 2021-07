Toerisme in donkerrood Amsterdam: "De Duitsers lijken met gierende banden te vertrekken"

Afgelopen donderdag werd bekend dat een aantal regio's in Nederland, waaronder Amsterdam, de kleurcode 'donkerrood' heeft gekregen. Hierdoor kan het zo zijn dat toeristen die de stad bezoeken, zich bij terugkomst aan bepaalde extra regels moeten houden. De toeristen in de stad maken zich nog geen zorgen, de ondernemers wel.

Zo kondigde Duitsland vrijdag aan dat iedereen die vanuit Nederland het land inreist en niet volledig gevaccineerd is, vijf dagen in quarantaine moet. "De Duitsers lijken met gierende banden te vertrekken", aldus Richard Bolhuis van Amsterdam Circle Line. Normaal is 40% van zijn klanten Duits.

De toeristen zelf lijken zich minder zorgen te maken. "We willen gewoon naar Nederland komen, ook als het rood of geel is. Het is oké voor ons", zegt een Italiaanse jongeman. Jim Zielinski van het Bulldog Hotel merkt op dat voornamelijk de jongeren "blij zijn dat ze mogen reizen en dat de bar open is." Zijn hotel zit 'coronavol'.

Inreisregels

De toeristen reageren verschillend op de vraag wat ze doen als de inreisregels in hun thuisland verscherpt worden. "Als we tien dagen in quarantaine moeten, dan niet. Zeker niet, ik moet werken." Een ander is wel bereid om speciaal voor het groene goedje een paar dagen in quarantaine te gaan.

Tot nu toe kunnen de ondernemers het hoofd boven water houden, ondanks dat ze op beperkte capaciteit draaien. "Normaal konden er 60 mensen op de boot. Dat zijn er nu 20", aldus Bolhuis. Over de toekomst is hij onzeker. "Het is koffiedik kijken."