Ajax en Bayern München delen 'de punten' in vermakelijk oefenduel

Ajax heeft vanmiddag een vermakelijk oefenduel op bezoek bij Bayern München met 2-2 gelijkgespeeld. Doelpuntenmakers voor de Amsterdammers waren Zakaria Labyad en Victor Jensen. Aankoop Steven Berghuis speelde in de tweede helft mee.

Vijf minuten voor rust was het dan toch raak voor de thuisploeg. Bayern profiteerde gretig na klungelig uitverdedigen van Ajax-verdediger Timber en schoot via Choupo-Moting de 1-1 binnen.

De eerste grote kans voor Bayern München kwam na ruim een half uur spelen nadat Bayern-spits Choupo-Moting de diepte in werd gestuurd. Maar Ajax-keeper Pasveer had de diepe bal doorzien en onderschepte de bal voor zijn voeten.

De wedstrijd werd geopend door Ajax-speler Labyad nadat Bayern-keeper Ulreich de bal in de voeten van Tadic schoot. Waarna de Ajax-aanvoerder Haller in scoringspositie stelde. Haller zag de bal voor zijn voeten ontfutseld worden waardoor Labyad gemakkelijk kon binnenschieten.

Ajax trad met een sterke formatie aan bij de regerend kampioen van Duitsland. Alleen Antony (Olympische Spelen), Tagliafico en Martinez (beide net terug van de Copa América) en Klaassen (sluit later aan) ontbraken in de wedstrijdselectie. Daley Blind zat wel weer bij de wedstrijdselectie maar startte vanaf de bank. Net als nieuwkomer en EK-ganger Steven Berghuis.

Vliegende start

Bayern München schoot in de tweede helft uit de startblokken. Via een corner kopte centrale verdediger Upamecano op de lat en omdat Ajax de bal niet weg wist te krijgen kopte zijn collega centrale verdediger Nianzou een paar seconden later alsnog raak: 2-1.

Het antwoord van Ajax liet echter maar twee minuten op zich wachten. Een vrije trap vanaf de linkerkant belandde voor de voeten van de Deen Victor Jensen en hij schoot hard raak: 2-2. Ajax bleef daarna de bovenliggende partij maar kon dat niet omzetten in een doelpunt. Daarmee bleef het duel steken op een 2-2 gelijkspel.